Rafter: Laing grupo sa mga polis mo-duty sa BSKE, Kalagkalag

Gibahin sa Cebu City Police Office (CCPO) ang ilang mga personnel nga gitahasan nga mobantay sa seguridad sa Barangay and Sanguniang Kabataan Elections (BSKE) karong Oktubre 30, 2023, ug sa Kalagkalag sa Nobiyembre 1 ug 2.Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, information officer sa CCPO ug kasamtangan nga deputy city director for operations, ang gi-deploy sa eleksiyon dili na maoy mo-duty sa Oktubre 31 nga maoy pagbukas sa mga nag-unang sementeryo sa dakbayan.

Dunay 21 ka mga sam-ang ang dakbayan sa Sugbo, apan ang 13 niini naa sa bukirang dapit, samtang ang walo naa sa urban area ug lima lang ang gipatutukan nga dagkong mga sementeryo.Kini mao ang Calamba, Carreta, Pardo, Queen City Garden ug ang Chinese Cemetery nga maoy dugokonon sa mga tawo.

