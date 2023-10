Rabacal: Kalandrakas sa politika

Nanglihok na ang kadaghanan sa mga politiko sa pagtabang sa ilang mga kandidato sa umaabot nga barangay ug SK elections. Ang uban hinuong political leaders nagpahibawo nga wala silay dapigan niining maong piniliay tungod tingali kay mahadlok silang makagasto alang sa ilang kandidato.Kita nasayud nga ang resulta niining maong eleksiyon maoy himuong tamdanan alang sa kandidatura sa umaabot nga local elections sa 2025.

Suma sa akong nasayran gikan sa nagkalainlaing kasaligang tinubdan nga aduna nay mga kamada ang manag-atbang nga pundok poltikanhon dinhi sa Sugbo.Sa siyudad sa Sugbo, gituhoan nga si Atty. Joey Daluz maoy moatbang kang Mayor Mike Rama. Makauban niya ang mga Labella Boys. Si kanhi Mandaue City mayor Luigi Quisumbing, kinsang inahan usa ka Romualdez, gihaylo usab nga maoy himuong kandidato ni Pres, Bongbong Marcos pagka-mayor sa Cebu City.

Moalboal wins 13 medals in Dancesport ChallengeSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Talk to Papa Joe: Nausab man hinuonSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Barrita: Libreng paggamit sa mga kasilyas, Wi-Fi sa terminalSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Wanted Korean national nabbed in CebuSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Property sector asks gov’t to cut red tapeSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

SHAABAA Division B champs: Cebu Landmasters-2003SunStar Publishing Inc. Read more ⮕