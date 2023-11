Pulong-pulong sa usa ka barangay sa Argao gibato

Nagubot ang katapusang pangampanya sa usa ka grupo sa mga kandidato sa Barangay Bulasa, lungsod sa Argao human gibato, alas 7:00 sa gabii, Sabado, Oktubre 28, 2023.Sa pakisusi sa Superbalita ngadto ni Gerson Rellin, usa sa nilansar sa pagka barangay kagawad sa Bulasa nga naa sa lineup sa administrasyon sa Argao, nga samtang nagpulongpulong sila, kalit lang nilagapak ang mga bato sa atop sa balay diin nagpahiga­yon sila og pulongpulong.

Dugang ni Rellin, nahunong ang ilang pulongpulong kay nangahadlok na ang mga du­madapig.Si Rellin niingon nga sa ilang pakisusi may tulo ka mga tawo nga wa mailhi ang nakit-an sa mga residente sa maong dapit apan di maklaro tunod sa ka­ngitngit.Dugang niya nga wa silay mapasanginlan sa maong pagpamato kondi ilang kaatbang kay upat ka lineup sa grupo nga nanglansar sa Bulasa.Atol ning pagsuwat, ang kapulisan sa lungsod mohimo pa og dugang imbestigasyon sa maong hitabo.

Mayor Rama, pamilya mobakasyonSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

ID wa kinahanglana alang sa pagbotarSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Mga proyekto ni Ralota di pang band aidSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Babaye nasakmitan og P1.7M nga drugasSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Tipik sa Metro expressway naukab; riprap natumpagSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

3-way fight for Mabalacat City’s biggest barangaySunStar Publishing Inc. Read more ⮕