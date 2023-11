Watch more on iWantTFC Kasabay ng paglabas ng mga tao nitong mga nakaraang araw dahil sa Undas, halalan, at long weekend, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa pagdami ng kaso ng mala-trangkasong sakit. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Miyerkoles, 1 Nobyembre 2023.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.