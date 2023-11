Polis nga miikyas human sa aksidente sa Talisay, mitahan

Nitahan ang polis nga niikyas human sa aksidente sa Cebu South Coastal Road (CSCR) sa Barangay Dumlog, dakbayan sa Talisay, alas 3:55 sa kaadlawon sa Domingo, Oktubre 29, 2023.Si Patrolman Erno Kevin Lisondra, 33, ulitawo, sakop Philippine National Police (PNP)-Aviation Security Group sa Panglao, Bohol, ug taga Panglao, lalawigan sa Bohol, nagmaneho sa iyang awto.

Apan, sumala sa polis, nisibat siya kay nahadlok human sa pagdugok sa mga tawo.Ang biktima gidali sa pagtabang sa rescuers sa Talisay ug gidala sa tambalanan.Apan grabe ang kahimtang niini busa gibalhin sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Sugbo.Si Police Corporal Ariel Balde, imbestigador sa Talisay City Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu, nagkanayon nga nitahan si Lisondra, alas 11:30 sa buntag Dominggo, Oktubre 29, 2023, ug giubanan kini sa iyang mga senior official.

