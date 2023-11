PNP patuloy ang pagbabantay sa 'areas of convergence'

Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP, nasa mahigit 187,000 na pulis pa rin ang nakatalaga sa iba't ibang lugar sa bansa, kabilang na ang mga sementeryo, bus terminals, paliparan, pantalan at maging mga mall.

Kasunod ito ng katatapos lamang na barangay at Sangguniang Kabataan Elections, kung saan marami ring mga pulis ang itinalaga sa mga iba't ibang paaralan at polling precinct. Dagdag pa ni Fajardo, "generally peaceful" ang sitwasyon ngayong All Saints' Day, sa kabila ng pagdagsa ng mga tao sa mga sementeryo para dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay.

