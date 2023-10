Pilipinas nagpakitang gilas sa Harmony Cup tournament

SYDNEY, AUSTRALIA - Nagpakitang gilas ang Pilipinas sa nagdaang rebranded Harmony 9s competition sa ikalawang taon nito na ginanap sa Croome Road Sporting Complex sa Albion Park noong October 14-15.

Ayon pa sa Pambansang Ragbi Liga ng Pilipinas, nakilahok ang Philippines Admirals Open Men’s team noong October 14 at nagwagi sa pool game matches laban sa Chile 10-8, Ukraine, 20-14 at Vietnam 8-4. Ang nakamamangha sa pagkapanalo ng Philippine Admiral ay ang paghabol nila sa score sa mga huling sandali ng nasabing tatlong laro na nagpapakita ng tibay at tatag ng mga manlalarong Pilipino.

Nagpasikat naman sa kanilang kakayahan sa ikalawang araw ng kompetisyon ang Philippine Juniors kasama ang U16 Junior Sampaguitas Women’s team na lumahok sa kauna-unahang pagkakataon kabilang din ang Philippines Junior U16 and U18 men’s team. headtopics.com

Ang final game na nilaro ng U18s ay sa pagitan ng labinlimang (15) Cook Islanders at sampung (10) manlalarong Pilipino. Sa nalalabing minuto ng laban naka-final score ang Cook Islands ng 16-10. Dahil sa agresibong paglalaro at depensa ng mga Pinoy na manlalaro, hindi nakapasok sa Grand Final ang Cook Island team.

Kitang-kita ang Filipino pride sa naging performance ng mga manlalarong Pinoy sa Harmony Cup tournament.

Mga pelikulang Pinoy tampok sa 28th Busan Int’l FilmfestPelikulang gawang Pinoy bumida sa 28th Busan International Film Festival Read more ⮕

Mutya ng Pilipinas UAE 2023 finalists ipinakilala sa mediaDUBAI - Nagbabalik muli ang beauty pageant na Mutya ng Pilipinas sa United Arab Emirates matapos ang apat na taon. Good news naman ito lalo na sa mga aspiring na kandidata na hindi gaanong katangkaran dahil sa ilang pagbabago ng requirements. Read more ⮕

Unang undergraduate dual-degree program ng AIM: Paghubog sa future data scientists ng PilipinasAng data science -- o ang proseso ng pagkuha ng kaalaman at mga insight mula sa mga datos – ay isang mabilis na lumalagong larangan na may malawak na aplikasyon sa negosyo. Read more ⮕

DOH: Kaso ng pneumonia sa Pilipinas lumobo ng 27% kumpara noong 2022Bagama't kumokonti na nang husto ang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, umaakyat naman ang kaso ng isa pang respiratory infection sa mga pampublikong ospital — ang pulmonya. Read more ⮕

Miss Supranational Andrea Aguilera masaya sa pagtanggap ng mga PinoyNasa Pilipinas ngayon ang reigning Miss Supranational mula Ecuador, na masaya sa mainit na pagtanggap ng mga Pinoy. Read more ⮕

DFA sinisikap na mapayagang makalabas ng Gaza ang mga PinoyAyon sa DFA, sinisikap nilang makalabas ng Gaza ang mga Pilipino kasama ang kanilang mga pamilya. Read more ⮕