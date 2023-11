Pilipinas bumida sa Cheonan World Dance Festival 2023

SEOUL, SOUTH KOREA - Bumida sa taunang Cheonan World Dance Festival 2023 ang Pilipinas na ginanap sa Cheonan Sports Complex in Cheonan-si, Chungcheongnam-do noong October 5-9 tampok ang world-renowned Bayanihan dance company.

Ang malaking cultural and tourism festival na ito ay inorganisa ng Cheonan Cultural Foundation katuwang ang Korea Post. Ayon pa sa DFA, nagtanghal ng iba-ibang ipinagmamalaking sayaw ng Pilipinas ang Bayanihan habang suot ang mga katutubong kasuotan ng mga Pilipino. Pinangunahan ni Trustee and Executive Director Marielle B. Javellana ang grupo na nagtanghal sa harap ng international audience na aabot sa isang libo at limandaang katao (1,500).

Binuksan ni Mayor Park Sang-don ang dance festival sa publiko kasama ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Chungcheongnam province, mga opisyal mula International Dance Festivals o FIDAF, at mga miyembro mula Diplomatic Corps sa Seoul. headtopics.com

Kasama ng Pilipinas na nagpakitang gilas sa pagsayaw ang mga kinatawan mula Taiwan, Thailand, Malaysia, Brazil, Costa Rica, Czech Republic, Ecuador, Kazakhstan, Lithuania, Poland, Slovakia at South Africa.

Ang Bayanihan ay lumahok din sa 32nd Korea Dance Festival na idinaos sa Changwon-si October 10-15 na inorganisa naman ng Korea Dance Association.

JXYB to rep PH in Red Bull Dance Your Style World FinalsA Filipino will attempt to take over the Red Bull Dance Your Style World Finals in Frankfurt, Germany on November 4. Read more ⮕

Call for applications to Pastores folk dance competitionThe competition is open to all school-based, community-based, and professional folk dance troupes residing in the Philippines. Read more ⮕

Reigning Miss Supranational, Mr. International grace inaugural ‘Filipino Festival’Defining the News Read more ⮕

Tradisyong Subanen ng ‘Pinas, itinanghal sa MalaysiaTradisyong Subanen ng Pilipinas, tampok sa Living Arts Culture Festival sa Malaysia Read more ⮕

SB19, nagtanghal sa 2023 ASEAN-Korea Round Music FestivalSB19 nagtanghal sa ASEAN-Korea Round Music Festival 2023 Read more ⮕

Korean, Filipino artists to headline ON Festival OFF: ManilaAfter the Halloween season, music enthusiasts can look forward to a music festival that will feature South Korean and Filipino artists in one stage. Read more ⮕