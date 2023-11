Pahasubo ngadto sa kanhi Primero sa Tsina

Mipadangat sa iyang pahasubo si Senadora Imee Marcos sa kamatayon sa kanhi Premier Li Keqiang sa People’s Republic of ChinaAng paglaum sa makab-ot ang maayong relasyon tali sa China dili angayang pasagdan nga maoy gipamulong ni Presi­dente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. atol sa ASEAN-China Summit, gipahiga­yon sa Cambodia sa miaging tuig:“What we have in common far outweighs our differences,” dason ni Sen. Marcos.

Ang mga nakaagi base sa kasaysayan, kondili ang mga pulong ni Premier Li, kinahanglan nga magdasig sa China ug Pilipinas sa pagtrabaho padulong sa malinawon ug patas nga pag­husay sa mga isyu sa West Philippine Sea.'Pipila sa mga Filipino ang nakahinumdom karon nga ang diplomatikong relasyon nga gitukod sa akong amahan, si Presidente Ferdinand E.

