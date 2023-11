Nisikat nga pinakalit sa BSKE

GITAPUK-AN sa mga tigbalita kinsa naghuwat unta sa pag-abot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa uwahing mga oras sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) Lunes, Oktubre 30, ang 19-anyos nga unang nakasuway og botar sa eleksiyon.

Apan ang ang gilauman nga pag-abot ni kanhi President Duterte, wala nibotar sa BSKE karong tuiga.'Nagdali-dali gani ko kay alas 3 na. May gani nakaabot pa,' matud ni Mabasa.Ubos sa 'Chapter 3 Section 422 of Commission on Elections on Voting, Counting of Votes, and Canvassing,' dunay pipila ka mga 'exceptions' sa maong panahon kung ang komisyion o board of inspectors sa presinto mohukom nga usbon kini.

