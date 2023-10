NBI nagplano motabang kaso ni Saldua

B28f-saldua.jpg BISAN kon natapos na sa Special Investigation Task Group-Saldua (SITG-Saldua) ang panagtigum bahin sa kaso sayo ning bulana, ang National Bureau of Investigation-South Eastern Mindanao (NBI-Semro) nagplano nga mohimo og 'motu proprio' aron motabang sa pagpalutaw sa giingong nawala nga kasambahay sa kanhi police station commander sa Davao City.

Sa pagkakaron, wala pa gihapon nag-file og formal complaint ang pamilya sa house help diria sa atoang opisina,” tug-an niya.Dugang sa opisyal nga naghuwat pa sila sa mando gikan sa taas nilang buhatan kon diin ang gilambigit nga personalidad sa wala pa maresolba nga kaso mapailawom ba sa lie detector test. Usa sa mga persons of interests (POI) posibleng mopailawom niini nga si Uyanguren tungod kay amo siya sa 21-anyos nga si Justine Mae Saldua.

