Nanguryente og isda naunay, patay

Patay nang niabot sa tambalanan ang usa ka 20 anyos nga ulitawo nga naunay sa pagpanguryente og isda sa sapa sa alas 2 sa hapon sa Lunes, Oktubre 30, 2023 sa Sityo Oliveros, Brgy. Can-asujan, Siyudad sa Carcar, habagatang Sugbo.

Ang biktima giila nga si Reve Cabungcal, taga Sityo Magsipi, Liburon sa maong siyudad, tinun-an sa Criminology.Sa pakisusi sa Superbalita Cebu, usa ka kasaligang tinubdan niingon nga ang biktima nagkasabot sa iyang mga ig-agaw nga manguha og isda pinaagi sa pagpakuryente.Ilang gigamit ang bateriya sa trak apan si Cabungcal aksidente nga nakuryentihan.Ang biktima gidali sa pagtabang ug gidala sa tambalanan apan patay nang niabot.

Nag-novena sulod sa kapilya, gidunggabSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

2 hayan di maproklamar kon modaog sa BSKESunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Metro Cebu Expressway gisirhanSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

ON DOPING ALLEGATIONS EJ Obiena vindicated, Anais Lavillenie apologizesSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Cebu City prepares alternate security measures for Kalag-kalag 2023SunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Iloilo City deploys 742 security forces for BSKE 2023SunStar Publishing Inc. Read more ⮕