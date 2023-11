‘Namuspos, nanigbas’, magtiayon napriso

Usa ka magtiayon nabalhog sa selda sa municipal police station sa lungsod sa Sta. Fe, isla sa Bantayan, amihanang Sugbo, tungod sa giingong pagtinabangay og bunal ug tigbas sa usa ka lalaki nga hubog sa Dominggo, Oktubre 29, 2023.Ang mga suspek giila nga sila si Juanito, 53, ug Gina Gidacan, 47, taga Brgy. Maricaban, Santa Fe, samtang ang biktima mao si Marvin Hugo, 31, minyo, taga Brgy. Tugas, lungsod sa Madredijos sa samang isla.

Base sa pakisusi sa Superbalita Cebu, nasayran nga ang biktima may bangi nang daan sa suspek nga si Juanito, kinsa, matod pa, nasumbagan sa biktima sa miaging adlaw.Apan alas 9:24 sa gabii sa Dominggo, Oktubre 29, si Hugo niadto sa gipuy-an ni Juanito su’d sa Rovilla Batching Plant sa Maricaban.Matod pa nga hubog si Hugo nga nangayo unta og pasaylo ni Juanito apan nagkalalis na hinuon og usab ang duha.

