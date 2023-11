Nadasig sa abiba ni Fajardo Webmasters miwani sa Panthers

CEBU, Philippines — Nadasig sa presensiya sa labing banggiitan nilang produkto nga si June Mar Fajardo nga mi-abiba pa gani kanila, ang University of Cebu (UC) Webmasters miwani sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 62-52, sa sangka tali sa way pildeng mga koponan sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (CESAFI) Season 23 Men's Basketball Tournament niadtong Dominggo didto sa Cebu Coliseum.

"Mapasalamaton kaayo mi nga nigahin gyud si June Mar og panahon para namo. Dako kaayo og tabang ang iyahang presence,"matud pa ni UC head coach Atty. Kenneth Kernn Sesante. "Siyempre lipay kaayo ko nga midaog ang UC kay diha gud ta gikan," dason pa sa 6'10" nga higante gikan sa lungsod sa Pinamungajan, habagatang bahin sa Sugbo.

Ang Panthers nakasikit ngadto na lang sa sayes puntos, 52-58, apan sila si Leonard ug John Herben Linares mipasud sa krusyal nilang mga itsa aron paginhawaon og lawom ang Webmasters sa pinal nga 31 segundos. headtopics.com

Human miposte og double-digit nga bentaha sa halftime, 40-29, ang Mustangs ni coach Paul Alelu Flores padayong nagmangtas aron paburoton ang ilang labaw ngadto sa 22 puntos, 62-40, padung ngadto sa pinal nga 10 minutos sa aksiyon.

Si Jerome Arboiz miharos og 18 puntos samtang si Rhedjee Reciemento miamot og 11 puntos alang sa Mustangs, nga miangkon sa ikaduha pa lamang nila nga daog sud sa unom ka duwa. headtopics.com

Si Nikola Jokic mirehistro og dominanteng triple-double sa dihang giablihan sa Denver Nuggets ang pagdepensa sa ilang korona piaagi sa pagpakaging ni LeBron James ug sa Los Angeles Lakers, 119-107, pagsugod sa 2023-23...

