Molapas sa liquor ban silotan

OPISYAL nang gipahibawo sa Police Regional Office-Davao Region (PRO-Davao Region) nga nagsugod na ang liquor ban sa tibuok rehiyon gikan kagahapon, Oktubre 29 hangtud sa alas 11:59 sa Oktubre 30 tungod sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023.Ang ordinansa sa tibuok nasud gibase sa Commission on Elections (Comelec) resolution 10924 ug 10905 nga nagdili sa bisan kinsa o establisemento nga mobaligya, mohatag, mohanyag og bisan unsang makahubog nga ilimnon sa Pilipinas.

“Hugot gyud nato nga tumanon ang mga balaod aron makalikay ta sa mga violations. Karon nga hapit na ang election, i-monitor gyud namo ning liquor ban para hapsay ang atoang BSKE. Kung adunay mosupak sa balaod, maghulat na lang gyud sila sa mga penalties nga puwede moabot sa prisohan,” pulong niya.

