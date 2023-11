Minos sa mall kay pilot testing pa

Mas minos ang namotar sa mall sa unang mall voting sa Sugbo nga gipahigayon sa Commission on Elections (Comelec) sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023 sa Robinsons Galleria Cebu sa Lunes, Oktubre 30, 2023.Mokabat sa 50 porsiyento sa 2, 232 ka mga rehistradong botante sa Barangay Parian, dakbayan sa Sugbo ang ningbotar.

Gibutyag ni Aguilar nga usa ka numero sa presinto ang nakalista lang og 100 ka mga botante gikan sa 199 nga gibutang.Ang Comelec nimugna og lima ka clusters sulod sa mall nga mao ang: 621, 622, 623, 624, ug 631.Kapin sa 50 ka personnel ang giandam alang sa kaluwasan, seguridad, ug kaharuhay sa mga botante. 20 ka security personnel, 15 ka housekeeping, 12 ka admins, ug laing dugang 10 alang sa kalinaw ug kahusay.

