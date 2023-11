Minero natagaka'g mga bato

GIHAYA na ang minero sa Laroza Funeral Parlor sa Purok Gemilina Homelot, Barangay Kingking sa Pantukan dihang natagakan og mga bato sulod sa tunnel sa Purok 61, Biasong Pasangaran, Barangay Napnapan sa nahisgutang lungsod sa nahisgutang probinsiya.Ang biktima giila nga si Rachel Raguerag Pobadora, 38, ulitawo ug molupyo sa Purok Binignos, Barangay Langgam, Maco.

Subay sa report, nasayran nga ang igsuon sa biktima nga Abegail Pobadora , 40, personal nga midangat sa Pantukan Municipal Police Station 3:30 sa hapon, Oktubre 27, 2023, ug mitaho kabahin sa insidente nga nahitabo sa nahisgutang dapit.Matud pa nga samtang ang biktima nagtrabaho sulod sa tunnel nga gipanag-iyahan ni Jenifer Mondano natagakan siya og mga bato nga miresulta sa hinanali niining kamatayon.

3-way fight for Mabalacat City’s biggest barangaySunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Angeles residents turn over rescued pangolin to DENRSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Arayat LGU recognized for anti-illegal drugs driveSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

BM Pineda bares programs for Pampanga Day celebrationSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

E Ka Migaganaka Dikil King Bukas (Don't Worry About Tomorrow)SunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Breast cancer: Unveiling the enemySunStar Publishing Inc. Read more ⮕