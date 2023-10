Milabni sa cellphone naaktuha’g polis, sikop

Giila sa kapulisan nga notadong isnatser sa dalan Colon, dakbayan sa Sugbo naabtan sa dimalas, nasikop sa polis nga sakop sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO), alas 9 sa buntag, Miyerkules, Oktubre 25.Kay dihang siya nang-snatch, naa diay polis sa duol.Ang suspek giila nga si Lino Kaquila, 41, ulitawo, taga Sityo Micabaha, Barangay Duljo Fatilma, siyudad sa Sugbo.

Dugang niya nga samtang nagsakay, siya nagtuon sa iyang klase gamit ang iyang cellphone tungod kay ting-examination na nila.Sa pag-abot sa may eskina sa dan Colon sa Brgy. Parian, nag-red signal ang traffic light hinungdan nga nihunong ang PUJ.Matod ni Victoria, kalit lang gilabni sa suspek ang iyang cellphone nga nagkantidad og P15,000.Dugang ni Victoria, pwerte niyang kuyawa ug maayo na lang nga si Police Chief Master Sergeant (PCMS) Lowell Barrida, admin.

