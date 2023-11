Mibisita sa iyang amigo gipusil, tipi

Usa ka batan-ong lalaki nga nibisita sa iyang amigo sa Barangay Pawa, lungsod sa Dumanjug, habagatan sa Lalawigan sa Sugbo, alas 5:00 sa hapon sa Sabado, Oktubre 28, 2023.Ang biktima giila nga si Climark Blanco, 24, ulitawo ug lumad nga taga Barangay Apo sa lungsod sa Argao, Cebu apan nagpuyo na sa Barangay Basak Pardo, dakbayan sa Sugbo.Sumala sa tinubdan, ang suspek nailhan nga si Junie Manzanades, hamtong ang panuigon, ulitawo apan dunay kapuyo nga taga Barangay Apo sa samang lungsod.

Basi sa nakuhang kasayuran sa Superbalita Cebu gikan sa kasaligang tinubdan, nahibaw-an nga ang biktima naglakaw sa maong dapit padung sa balay sa iyang amigo nga usa ka “Lando.”Apan sa kalit lang nibutho ang suspek nga nagmotorsiklo ug gipusil ang biktima ug wala pa matino sa kapulisan ang motibo sa krimen atol ning pagsuwat.Ang biktima nga nakaangkon og mga samad sa nagkadaiyang bahin sa iyang lawas, namatay dihadiha.

