Mga tagahanga bumisita sa puntod ng ilang yumaong artista

Watch more on iWantTFC Binisita ng mga tagahanga ang puntod ng kanilang mga iniidolong artista, gaya na lamang nina 'Da King' Fernando Poe Jr., hari ng komedya Dolphy, at maging si Rico Yan. Nagpa-Patrol, Anna Cerezo. TV Patrol, Miyerkoles, 1 Nobyembre 2023.

