Mga makasaysayang personalidad na nakalibing sa Manila North, bisitahin

Sa mahigit 2 milyong taong nakahimlay rito, ilan din sa mga dinadalaw ng mga tao ay ang puntod ng mga kilalang taong namuno at gumawa ng kasaysayan sa ating bansa. Ilan sa mga ito ang himlayan ng mga dating pangulo na sina Manuel Roxas, Sergio Osmeña, at Ramon Magsaysay.

Kabilang din dito ang musoleo ng pamilya ni Fernando Poe Jr. na na tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino. Mula sa mga naging bahagi ng rebolusyon laban sa mga Kastila hanggang sa mga punong lungsod at gangster, huling hantungan ang Manila North Cemetery para sa kapwa kilala at ordinaryong Pilipino.

