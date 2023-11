Mga eksena sa Undas: Ano ang Araw ng mga Patay para sa Pinoy?

Grupo-grupo ng pamilya ang dumagsa sa mga sementeryo sa Metro Manila bagamat may banta ng ulan ngayong Undas. Kabilang na rito ang mga unang bibisita muli mula ng magkaroon ng Covid-19 pandemic. Kaya hindi rin maiwasan na maging masayang pagkikita, o reunion, ang pagkakataon na ito. Nandiyan na ang piknik, kantahan at kuwentuhan. Pero sa kabila nito, nandiyan pa rin ang pagdarasal at pagdadala ng mga bulaklak at ilang paalala para sa mga mahal sa buhay na pumanaw.

Sa kabila ng lahat, tuloy ang Undas. Ang mga matatanda ay pinilit dumalaw sa sementeryo. Ang mga bata ay masayang nakita ang mga kaanak. At ang mga namatayan ay muling inalala ang mga mahal nila sa buhay.Mark Demayo, ABS-CBN News

Maaga palang ay puno na ng tao ang Manila North Cemetery sa Maynila para sa pagdiriwang ng Araw ng mga Patay, o All Saints Day.Maraming tao ang tumungo sa apartment-type na nitso sa Bagbag public cemetery sa Quezon City.Isang batang bisita ang gumamit ng cellphone upang kuhanan ang puntod ng mahal na pumanaw sa Bagbag public cemetery sa Quezon City.Isang lalaki naman ang maimtim na nagdarasal para sa mahal na pumanaw sa Bagbag public cemetery sa Quezon City.

