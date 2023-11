Mga bumisita sa Loyola Memorial Park di nagpatinag sa ulan

Watch more on iWantTFC Hindi napigilan ng ulan ang mga nagpunta sa Loyola Memorial Park sa Marikina City at sa iba pang sementeryo para dalawin ang puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Miyerkoles, 1 Nobyembre 2023.

