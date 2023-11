Mga balota pinunit ng grupo sa voting precinct sa Puerto Princesa

Watch more on iWantTFC Nahinto ang botohan sa dalawang presinto sa Puerto Princesa, Palawan matapos punitin ng grupo ng mga kalalakihan ang higit 300 balota na hindi pa nagagamit. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 30 Oktubre 2023

