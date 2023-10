Mayor Rama, pamilya mobakasyon

Gipahibalo ni Cebu City Mayor Michael Rama sa Biyernes, Oktubre 27, 2023, nga molarga siya og balik sa Australia sugod sa Oktubre 31, 2023.Ning higayuna, dili siya mo­tam­bong og opisyal nga tigom apan mobakasyon uban sa iyang pamilya sulod sa usa ka buwan.“I will already have my long respite. And that brings me to be out, maybe a month. It depends, basin malingaw ta sa bakasyon or whatnot. Para makapangayo ta og extension,” matod ni Rama sa usa ka press conference.

Atol sa iyang pagkawala, si Bise Mayor Raymond Alvin Garcia maoy magsilbing acting mayor.Si Rama bag-o pang nibiyahe sa Australia isip presidente sa League of Cities of the Philippines (LCP) alang sa 2023 Asia Pacific Cities Summit and Mayors’ Forum (APC Summit) sa Brisbane, Australia sa Oktubre 11-13.Kini gikan sa iyang 28 ka adlaw nga pagtambong sa 8th Eastern Economic Forum sa Vladivostok, Russia, sa Septiyembre 10 ngadto sa 13.

