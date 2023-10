Libreng pagpamintal sa sam-ang sa Sta. Fe

Kabahin sa pagpangandam sa pag-obsebar sa tradisyon sa Kalagkalag karong Nobiyembre 1 ug 2, ang Kagamhanan sa lungsod sa Santa Fe nilusad og proyekto alang sa libreng pagpamintal sa sam-ang sa lungsod.Gipahibalo sa kagamhanan nga ang maong paagi gibuhat isip pag-abag sa mga residente sa lugar, kansang kabanay ug sakop sa pamilya nga nitaliwan na sa laing kalibutan.

Gawas sa pagpamintal, giti­gom usab ni Santa Fe Mayor Ithamar Espinosa ang kapulisan, kabomberohan ug ubang mga kawani nga makaabag sa kahapsay, kaluwas ug kamalinawon sa lungsod atol sa Kalagkalag.Nasabutan sa maong tigom ang naandan na nga pagbutang og mga personnel aron moseguro nga hapsay ang pagbisita sa publiko sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan na ug pagseguro usab nga kanunay limpyo ang mga sam-ang.

