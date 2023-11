Libo-libong SIM cards na nakuha sa Pasig gamit umano sa text scams

Watch more on iWantTFC Sinalakay ng National Bureau of Investigation ang isang townhouse sa Pasig City kung saan nadiskubre ang libo-libong SIM cards na ilegal umanong inirerehistro para magamit sa mga text scams. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Miyerkoles, 1 Nobyembre 2023.

