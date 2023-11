Langgam nakaingon sa brownout sa Lapu

Usa ka langgam nga nakuryentihan maoy rason sa 20 minutos nga pagkaputol sa kuryente sa pipila ka bahin sa Barangay Basak, dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa pagsugod sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Lunes sa buntag, Oktubre 30.Sa pakighinabi sa SunStar Cebu sa telepono, si Mactan Electric Company Inc.

Siya nipasalig nga adunay mga personahe sa Meco nga gipakatap duol sa 38 ka mga voting center sa siyudad aron pagtubag sa bisan unsang problema sa kuryente hangtod nga mahuman ang BSKE.BROWNOUTPipila ka mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo nakasinati og power interruption pipila ka oras human nisira ang polling places sa BSKE sa Lunes sa hapon, Oktubre 30, 2023.

