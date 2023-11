Lalaki, namatay matapos masuntok

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ABSCBNNEWS: Lalaking 'lasing' patay matapos ang suntok ng 'nakulitan' umanong kapitbahayIsang lalaki ang namatay matapos umanong masuntok ng dating kapitbahay sa Navotas City.

ABSCBNNEWS: Suspek sa pambubugbog kita sa body cam na nanaksak ng pulisArestado ang isang lalaki dahil sa pambubugbog sa Quezon City.

ABSCBNNEWS: Nakaparadang van, na-hit and run sa Quezon; 2 patayPatay ang dalawang pasahero ng isang van matapos ma-hit and run sa Calauag, Quezon.

ABSCBNNEWS: Kuha sa CCTV: Lalaki inagaw ang baril ng pulis sa ParañaqueIsang lalaki ang inaresto matapos nitong atakihin ang isang pulis at puwersahang agawin ang baril nito sa Parañaque.

ABSCBNNEWS: 2 lalaki arestado sa reklamong panghahalay sa 2 dalagitaArestado ang 2 sa 3 lalaki na inireklamo ng panghahalay, at pagkulong umano sa dalawang dalagitang estudyante sa Maynila.

SUNSTARONLINE: Iloilo City recognized as Unesco Creative City of GastronomySunStar Publishing Inc.

