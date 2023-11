Lalaki humabol sa Undas

Tugis naman ng mga pulis ang mga suspek na sina Justine Mendoza alyas “Janjan,” 28, ng Sitio Manga­han, Phase 2 at isang alyas “Burdado” na tumakas matapos ang krimen. Sa ulat, bago naganap ang krimen, alas-11:30 ng gabi nang magtalo ang biktima at ang suspek na si alyas Burdado dahil sa basketball quota sa Sitio Mangahan Phase 4, Bagumbong Dulo Brgy. 171.

Dito ay naglabas ng baril ang suspek na si Mendoza at ilang beses pinutukan sa katawan si Sabala bago nagsitakas habang isinugod naman ang biktima ng kanyang mga kaanak sa nasabing pagamutan.At 55th year, Uratex brings honor to Philippines with new Guinness World RecordExperience style with substance with new OPPO Find N3 Flip, now in Philippines!Inihayag ng Department of Foreign Affairs na bibisita sa bansa si Ja­panese Prime Minister Fumio Kishida sa Nob­yembre...

Namatay ang isang barangay kagawad nang pag­babarilin sa loob ng polling precinct ng isang miyembro ng Citizens Armed Forces Geographical Unit na napa­tay din ng mga pulis at sundalo sa loob ng eskwelahan...

Nagdagsaan kahapon ang libo-libong mga pasahero sa pantalan para umuwi sa kanilang mga probinsya para doon gunitain ang Undas o kaya naman ay mag­bakasyon. Inamin mismo ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi pa rin nawawala ang bilihan ng boto tuwing...

Tumikada si Joshua Yerro ng 11 puntos upang tulungan ang Adamson University na ikadena ang Far Eastern University, 63-54 sa...

