Lakers mibuntog sa Suns

Gipangbuntog sa host Los Angeles Lakers ang kuwangan og haligi nga Phoenix Suns, 100-95, ning Biyernes, Oktubre 27, 2023 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).Gipangulohan ni Anthony Da­vis ang Lakers pinaagi sa iyang 30 puntos ug 13 ka rebounds, nidugang og 21 puntos samtang niamot og 14 puntos si D’Angelo Russell.

Ang Suns ningkombati nga wala ang ilang duha ka mga pambato nga sila si Devin Booker ug Bradley Beal, kinsa pulos adunay angol.Tungod niini, gidoble ni Ke­vin Durant ang iyang pa­ning­ka­mot ug nimugna kini’g 39 pun­tos apan kuwang kaayo ang suporta nga iyang nadawat.Hinuon, nakakombati ra gihapon og insakto ang Suns ug naglabaw pa pagsugod sa 4th quarter, 84-72.

