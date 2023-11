Laban kontra kanser, laban ng komunidad (Part 1)

Ngunit matapos kong maging bahagi ng inorganisa ng Swiss Chamber of Commerce of the Philippines na 5-part roundtable discussion (RTD) series ukol sa breast cancer, masasabi kong may pag-asa pa rin. Ang susi ay ang early detection o maagang pagkakadiskubre sa sakit.

Bukod sa problemang pinansiyal, itinuro ni Dr. Ngelangel na ang pasanin ng diagnosis ng pagpapagamot ay patuloy na nakakaapekto sa lahat ng aspeto ng buhay ng pasyente, pisikal man at emosyonal. Sabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, malaki ang papel ng health literacy sa cancer care sa bansa. (L-R) Kasama ang Novartis Philippines Medical Team sa laban kontra-kanser: Dr. Jerome Gonzaga, Dr. Micheas Elijah Taguibulos, Dr. Peter Paul Ronque, at Dr. Sheila Lim

Nagpakita ng suporta ang mga miyembro ng ICanServe Foundation sa National Integrated Cancer Control Act (NICCA) na naisabatas noong 2019. Isa ito sa mga batas ng bansa na nakatutulong sa mga Pilipino na magpagamot ng kanser.Sa lahat ng ito, importante ang health literacy para sa pagpapakalat ng kaalaman sa publiko ukol sa kanser. Ang mas malawak na kaalaman ay hahantong sa mas malaking tsansang magpasuri nang maaga, magtanong, at umaksyon.

ANG mga illegal na e-lotto games ay nakatago sa palaro ng Philippine Charity Sweepstakes Office na Small Town Lottery (STL). Kaya sa biglang tingin, hindi mapapansin­ ito ng kapulisan dahil, tulad ng e-sabong...

