Kuha sa CCTV: Lalaki inagaw ang baril ng pulis sa Parañaque

Pasado alas-12 ng madaling araw nang mangyari ang insidente kung saan dalawang lalaki ang nagkaroon ng argumento. Kalaunan ay lumapit sila sa isang police mobile at doon na pwersahang kinukuha ng isang lalaki ang baril ng pulis.Umamin naman ang 21-anyos na suspek sa ginawa at sinabing ginawa niya ito para ambahan ang kaniyang kaibigan. — Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News

