Kim Chiu, may reaksiyon sa mga gigil sa 'Linlang'

Ito ang pinatunayan ng netizens, partikular na ang mga tumututok sa seryeng "Linlang" na pinagbibidahan nina Kim Chiu, Paulo Avelino, JM de Guzman at Maricel Soriano.

Sa Twitter, kalat ang mga komento ng gigil at inis kay Juliana, ang karakter na ginagamapan ni Chiu na tila 'di nahihiya sa panloloko niya sa kanyang mister na si Victor (Avelino). Dagdag pa sa inis ng mga manonood ay ang mismong kapatid ni Victor na si Alexander (JM de Guzman) ang karelasyon ni Juliana.

Sa Twitter, hindi rin napigil ni Chiu ang magbigay reaksiyon sa nakakatuwang post ni Darla Sauler, na nais makita si Juliana sa preso. Hala!!!!😱😱😱😱 grabehan na this!!!???? #LinlangOnPrime https://t.co/9jzZ7cxipzPatuloy naman ang pasasalamat ni Chiu sa lahat ng mga sumusporta at patuloy na tumututok sa "Linlang." headtopics.com

Maraming salamat everyone!!! Tuloy lang ang pagnood ng #LinlangOnPrime new episodes every Thursdays. 🙏🏻💙 Thank you all for sending your questions! Salamat po!☺️ #AskLinlangOnPrime https://t.co/DRMTGrvL5H"Maraming salamat everyone!!! Tuloy lang ang pagnood ng #LinlangOnPrime new episodes every Thursdays. Thank you all for sending your questions! Salamat po!" ani Chiu.

Pag-amin ni Chiu, hindi rin niya inakala na magagampanan niya ang isang karakter na tulad ni Juliana. Awwww thank you.🥲 nagulat din ako sa totoo lang. Laking pasasalamat ko sa @DreamscapePH sa mga writers, creatives editors, directors @FMReyes @jojosaguin and sa mga co actors ko.💙🙏🏻 https://t.co/TawfBYOc20"Nagulat din ako sa totoo lang. Laking pasasalamat ko sa @DreamscapePH sa mga writers, creatives editors, directors @FMReyes @jojosaguin and sa mga co actors ko," ani Chiu. headtopics.com

