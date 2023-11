Katunga sa P100 bilyunes alang sa climate change

Ang bola gipasa na karon ngadto sa lokal nga mga magbabalaud human si Cebu City Mayor Michael Rama nisumiter sa iyang gipangayo nga P100 bilyunes nga annual budget alang sa tuig 2024 ngadto sa Cebu City Council, diin 78 porsiyento, o mokabat sa P77.7 bilyunes, sa kinatibuk-ang budget gigahin alang sa capital outlay nga naglakip sa mga proyekto ug mga programa nga gituyo aron matubag ang mga kabalaka nga may kalabutan sa kausaban sa klima.

Ang Task Force Gubat sa Baha, nga gimugna niadtong 2022, nagtutok sa estrikto nga pagpatuman sa three-meter easement ug pagtukod sa medium-rise nga mga edipisyo aron kapuy-an sa mga bakwit nga residente nga apektado sa proyekto, samtang ang Task Force Likay sa Landslide nga nag-monitor sa paglihok sa yuta, mga kalihukan sa pagmina, agianan sa dalan ug pagsira.

