Kaso sa magtiayong Frasco gibasura sa Ombudsman

Gibasura sa Office of the Ombudsman ang mga reklamo nga gisang-at batok kang Deputy Speaker Vincent Franco “Duke” Frasco ug kanhi Liloan Mayor ug karon Tourism Secretary Christina Garcia Frasco kabahin sa mga ambulansya nga gikinahanglan alang sa Covid-19 emergency response sa dakbayan sa Danao.Lakip sa gi-clear sa Ombudsman mao si Cebu Fifth District Provincial Board Member Michael Joseph Villamor.

”Gani, nasuta sa Ombudsman nga sukwahi sa “hearsay” ug walay basehanan nga alegasyon sa mga reklamo, ang ilang kaugalingong ebidensiya nagpakita nga ang mga barangay personnel ni-welcome sa mga ambulansya ug nalipay pa gani nga nakadawat sila sa mga ambulansya gikan ni Cong. Frasco.Dugang pa, walay ebidensya nga gigamit gyud sa mga barangay personnel ang mga ambulansya ilabina sa pag-ang­kon sa mga reklamo nga ila dayong gi-turn over ang mga ambulansya ngadto sa City Government sa Danao.

