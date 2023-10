Karambola sa 3 sakyanan nipatay sa sakop sa PDEA

BALHOG na sa selda sa kapulisan ang drayber sa trak nga mibangga sa tulo ka mga sakyanan alas 4:00 sa hapon, Miyerkules, Oktubre 25, 2023, Makilala sa probinsiya sa Cotabato.Sa hitabo, namatay si Alvin Ramos, sakop sa Philippine Drug Enforcement Unit (PDEA) nga taga Davao City. Samtang angol sab si alyas Reymond nga drayber sa Hyundai Eon, taga Banay-banay Davao Oriental nga maoy gisakyan ni Ramos ug lain pang tulo nga samaron.

Gibutyag ni Makilala Chief of Police, Lieutenant Colonel Britz Sales, nga nagdagan ang usa ka Isuzu Fuso wing van sa dulhugon nga bahin sa kalsada sa Barangay Old Bulatukan, Makilala sa dihang kalit lang nawad-an og preno (brake).Wala na makontrol pa sa drayber ang manobela hinungdan nga mibangga ang trak sa gisundan nga kotse, apil ang laing wing van ug Isuzu Mini Elf.Daling gihatud ngadto sa balay tambalanan ang mga biktima apan namatay si Ramos human maipit sulod sa kotse.

