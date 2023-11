Karakter susi ng Mapua papasok sa Final Four

Tumapos si Escamis na may 21 points, 2 rebounds, 2 steals at 1 assist habang may 8 at 5 markers sina Bonifacio at Hernandez, ayon sa pagkakasunod. Ang mga mintis nina Ira Bataller at Kint Ariar sa panig ng Knights ang nagresulta sa dalawang free throws ni Escamis para selyuhan ang panalo ng Cardinals.

Solo ng Mapua ang liderato sa kanilang 9-2 baraha kasunod ang Lyceum (8-3), Jose Rizal (8-4), San Beda (7-4), St. Benilde (7-4), Emilio Aguinaldo College (6-5), University of Perpetual System DALTA (4-7), San Sebastian (4-8), Arellano (2-9) at Letran (1-10).

Dahil sa inaasahang hindi paglalaro nina top scorers Mikey Williams at RR Pogoy ay kailangang tibayan ng TNT Tropang Giga... Nagbabalik mula sa injury, agad pinangunahan ni team captain Ry De La Rosa ang Jose Rizal University tungo sa ikatlong puwesto...

Tumikada si Joshua Yerro ng 11 puntos upang tulungan ang Adamson University na ikadena ang Far Eastern University, 63-54 sa...

