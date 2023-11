JRU inilaglag ang Arellano

Nagkuwintas si Medina ng 16 points at 8 rebounds para sa ikalawang sunod na ratsada ng Heavy Bombers, nagmula sa paggiba sa San Sebastian Stags kung saan humataw si Dela Rosa ng 19 mar­kers, para sa 8-4 record.Dumausdos ang Chiefs sa 2-9 marka.

Isang 10-0 bomba ang inihulog ng Jose Rizal sa fourth quarter tampok ang back-to-back three-point shots ni Dela Rosa para sa kanilang ikalawang dikit na panalo.Sa ikalawang laro, ginulat ng San Sebastian ang San Beda, 75-67, tampok ang 16 points at 7 boards ni Romel Calahat.

Tinapos ng Stags ang four-game losing skid para sa 4-8 baraha at laglag ang Red Lions sa ikalawang dikit na kabiguan para sa 7-4 karta. Sa ikatlong laban, tinalo ng College of St. Benilde ang University of Perpetual Help System DALTA, 77-73. headtopics.com

Ang ikatlong sunod na arangkada ng Blazers ang nagtabla sa kanila sa Red Lions sa fourth place sa magkatulad na 7-4 record habang may 4-7 ang Altas.



