Ilang napagsarhan ng sementeryo nag-overnight sa labas

Watch more on iWantTFC Kagabi lang ay may mga nagpalipas na ng gabi dito sa lugar para hintayin ang muling pagbubukas ng sementeryo kinabukasan. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Miyerkoles, 1 Nobyembre 2023.

