Hilit nga mga sam-ang pabantayan og polis

Gimandoan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga bantayan dili lang ang sentro nga lugar sa mga lokalidad, apan lakip na ang hilit nga mga sementeryo atol sa Kalagkalag.Nagtuo ang gobernador nga subay sa pagpaubos sa full alert status sa kapulisan, malikayan ang mga kagubot dili lamang sa eleksyon, apan lakip na sa Ka­lagkalag.

Gawas sa seguridad, personal usab nga gisusi sa gobernador ang Cebu South Bus Terminal (CSBT) aron masuta ang mga kinahanglan pa nga andamon ug ayuhon sa dili pa modagsa ang mga pasahero.Gimando ni Garcia ang pagpadugang og mga dagkong air coolers alang sa proper ventilation sa sulod.Gilauman nga moabot og 50,000 ka mga pasahero ang mobiyahe alang sa eleksyon ug Kalagkalag hinungdan nga nagpadayon usab ang pagtaod sa mga air conditioning units aron mahatagan og kahamugaway ang mga mopauli.

