Watch more on iWantTFC Maghihigpit ang Land Transportation Office sa mga motorcycle rider sa mga susunod na linggo matapos lumitaw na higit 8 milyon motorsiklo ang hindi rehistrado sa buong bansa. Nagpa-Patrol, Alvin Elchico. TV Patrol, Miyerkoles, 1 Nobyembre 2023.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.