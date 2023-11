Higit 2 poll watchers, vote buying

Paliwanag ni Abalos, sa ilalim ng Section 25 ng Comelec Resolution 10946, dalawang poll watchers ng bawat kandidato ang pinapayagan sa polling precints.Nakasaad sa Comelec Resolution na may karapatan ang mga poll watchers na saksihan ang isasagawang bilangan ng Board of Electoral Inspectors, obserbasyon sa mga dokumento at paghahain ng protesta kung may mga paglabag.

Namamayagpag pa rin si ex-President Rodrigo Roa Duterte bilang senador sa pinakahu­ling survey ng Publishers Association of the Phi­lippines. Inc. (PAPI) na isinagawa noong Oktubre 2-8 sa mga barangay sa...

Dahil Undas, nagkuwento si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa publiko ng mga naging karanasan niya tungkol sa mga sinasabing multo sa Palasyo ng Malacañang. Makikipag-ugnayan ang Commission on Elections sa Office of the Ombudsman para sa posibilidad na magkaroon ng kasunduan sa “data sharing” para maharang ang pagtakbo ng mga kandidato na “perpetually...

May mahigit 3.8 ­milyong idibidwal ang nakatanggap ng iba’t ibang uri ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation program ng Department of Social Welfare and Development.Wala umanong Pilipinong naiulat na nasaktan matapos maglunsad ng airstrike ang Israel sa isang refugee camp sa Gaza habang hinihintay nila ang pagbubukas ng tawiran sa Rafah upang makatakas sa mas ligtas na lug...

A voter died of a gunshot wound sustained as two groups supporting rival candidates clashed in the premises of a polling...

