Green Lancers 5-0 na sa Cesafi

Gipangmakmak sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ang Benedicto College Cheetahs, 69-46, sa main game niadtong Sabado, Oktubre 28, 2023, sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) college basketball sa Cebu Coliseum.Sa yanong kadaugan, ang Green Lancers ni coach Gary Cortes ningsulbong sa 5-0 nga rekord.Pagsugod pa lang sa duwa, giyatakan dayon og taman sa Green Lancers ang gasolinador sa ilang opensa aron pagposte og 29-3 na labaw sa 3rd quarter.

Sa laing college division nga engkuwentro, gilupig sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa kinawrasay ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildcats, 77-65.Ang Panthers ningkatkat sa 4-4 nga rekord samtang ang Wildcats ningkanaog sa 1-5 nga baraha.Sa high school division, gipanglampornas sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars ang University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 92-56.

Tell it to SunStar: On Chinese aggression vs PCG and AFPSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Tell it to SunStar: Allow ICC investigators to enter the countrySunStar Publishing Inc. Read more ⮕

How a mother’s ‘failure’ turned sleep into a revolutionSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Tim Burton’s ‘Beetlejuice’ back to celebrate 35th anniversarySunStar Publishing Inc. Read more ⮕

NBI nagplano motabang kaso ni SalduaSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Away sa 2 tinun-an niresulta sa giyeraSunStar Publishing Inc. Read more ⮕