Gilas midawat og P12 Million

Nakadawat og kinatibuk-ang P12 million nga insentibo ang gitawag og Magnificent 12 sa Gilas Pilipinas gumikan sa paglangkat niini og makasaysayong gold medal sa miaging 19th Asian Games sa Hangzhou, China.Nagpasabot nga ang matag usa sa Magnificent 12 makabulsa og tag P1 million.Kon buot hunahunaon, tag P500,000 ra unta ang madawat sa matag magduduwa sa Gilas basi sa Republic Act 10699 apan nakadesisyon si Presidente Bong-Bong Marcos nga doblihon kini.

Gawas sa naturalized players nga sila si Justin Brownlee ug Ange Kouame, ang tanang sakop sa Gilas ningtunga sa ‘Gabi ng Parangal at Pasasalamat Para sa Bayaning Atletang Pilipino’ sa Rizal Memorial Sports Complex aron dawaton ang ilang mga insentibo.Ang coaching staff sa Gilas nga gipangulohan ni Tim Cone nakadawat sab og insentibo nga P1 million nga ilahang bahinon.

