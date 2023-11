Editoryal: Panag-uli sa kabubut-on

Lunes, Oktubre 30, karon ang adlaw sa paghukom alang sa mga umaabot o masubli sa pagkapili nga opisyal sa barangay, lakip sa mga lider sa kabataan.Angay nato timan-an, ang eleksiyon sa barangay dili lang importante isip batakang pundasyon sa ang-ang sa kagamhanan, kini ang atong direktang gipuy-an.Kon masayop kita sa pagpili, ang dili maa­yong epekto direkta nato ng masinati human nagpuyo kita sa maong dapit.

Seguro, ibutang nato nga modawat kita sa kuwarta, kay krisis ra ba ning panahona, apan moboto kita base sa pagbalanse sa atong alimpatakan ug gikan sa dughan ang napilian.Dili pa mosalop ang adlaw, kon walay kakulian, masayran na nato ang mga mananaog. Siyempre, dunay kampo nga malipa­yon ug maguol.Mao kini ang kamatuoran. Modawat kita sa hukom sa haring lungsod. Sa gikaingon pa, ‘nganong mi-enter?’ Kay misulod man niini, andam sab kita sa linugdangan bisan sukwahi sa gipaabot o gilauman.

Zamboanga treasurer’s office sets distribution of poll materialsSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Hilit nga mga sam-ang pabantayan og polisSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

260 ka polis idestino sa 8 ka sementeryo, simbahanSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

76ers posibleng pamultahonSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Pacquiao mikompirmar nga adunay negusasyon sa rematch nila ni FloydSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

NPA leader killed, follower captured in Misamis OccidentalSunStar Publishing Inc. Read more ⮕