Editoryal: Maora’g nangayo og buwan ang mayor

Alang sa 2023, si Cebu City Mayor Michael Rama nangayo og P50 bilyunes nga budget. Nahingangha ug nagnga-nga ang mga sakop sa Konseho sa kadako niini itandi sa reyalidad nga makobra nga buhis sa Siyudad.Sa 2024, nisamot ka dako kay P100 bilyunes na man hinuon. Wa gani makab-ot ang P50 bilyunes, unsa na kaha ang P100 billion?Sa 2023, unsa man nga dagkong mga proyekto ang nahimo sa Siyudad taliwa sa bati kaayo nga mga imprastraktura? Tan-awa ra ang mga karsada, grabehang batia.

Gawas sa grabe nga kaguba sa mga karsada sa mga barangay, ang baha nagkagrabe. Tinuod dunay effort ang Siyudad sa pagsulbad, kon di man gani pagwagtang sa hingpit, di mograbe ang epekto niini. Apan taliwa sa mga paninguha, grabe gihapon ang baha nga maghimo sa mga karsada nga sama og suba kon mag-uwan.Mao na nga na meme na ang “Singapool” ug “Singapoor” taliwa sa tumong sa mayor nga ma-Singapore-like ang Cebu City.Maayo ang tinguha ug tumong ni Rama. Alang kini sa kaayuhan sa tanan.

