Editoryal: Haring-lungsod mihukom na

Dugang pa, dakong responsibilidad usab sa mga mananaug ang pagduol ug paglugway sa ilang kamot sa pagpakig-uli sa mga kaatbang sa miaging kampanya.Samtang, maayo’ng gawi ang gipakita sa ubang mga kandidato nga daling ningdawat sa ilang kapildihan. Daghan ang atong mabasa niini sa social media labina sa Facebook.Basin dili pa karon ang ilang panahon sa pag-alagad. Ang Kahitas-an dunay laing plano alang kanila.

