[EDITORIAL] Paano tayo makakapuwing sa Tsina sa West Philippine Sea?

Kung si dating presidente Rodrigo Duterte ang tatanungin, giyera o pangangayupapa lang ang pagpipilian pagdating sa isyu ng West Philippine Sea (WPS).

Dapat nating matanto na hindi imposibleng igiit ang soberanya natin sa harap ng agresyon ng mga Tsino. The odds are scary, totoo. Malala pa ito sa David vs Goliath. Pero hindi naman natin layong patumbahin ang ngayo’y pinakamabagsik na superpower sa balat ng lupa. Layon lamang nating makapuwing habang nag-aagawan base sa patintero sa West Philippine Sea na sarili nating bakuran., reframing ng pag-atake sa problema ang kailangan.

Pero sa cat-and-mouse game sa West Philippine Sea, dapat malinaw ang pag-estima natin sa lakas ng katunggali (take note hindi natin ginamit ang salitang “kalaban”) at maging ang pag-estima sa sarili nating kahinaan. At marami tayong kahinaan. Pangunahin diyan ang mindset: pang-milenya maglatag ng istratehiya ang Tsina, habang ang Pilipinas hanggang sa susunod na eleksiyon lang ang plano (ugh). headtopics.com

Tingin ni Ronald Llamas, dating adviser kay PNoy at kasama sa landmark case sa Hague arbitral court, nag-e-escalate ang Tsina sa pakikipaggirian sa Pilipinas. (Kay Llamas nanggaling ang terminong “makapuwing.

Labas sa larangang militar, andiyan ang pagsasampa ng kaso laban sa illegal, unregulated, at unreported (IUU) fishing ng Tsina. Sabi ni Mercado, matapos halos nitong ubusin ang isda sa karagatan sa paligid nito, ito naman ang ginagawa ng Tsina sa Pilipinas – sinasagad nito ang pangingisda sa karagatang dapat ay shared resource, habang hina-harass ang ating mga mangingisda. Sabi pa ni Mercado, threat ito sa national security natin. headtopics.com

