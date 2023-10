Critically endangered tamaraw bakit dapat pangalagaan?

MAYNILA – Endemic o sa Pilipinas lamang makakikita ang tamaraw, partikular sa isla ng Mindoro. Ito ang pinakamalaking native land mammal sa Pilipinas.

Kaya idineklara ang Oktubre bilang Tamaraw Conservation Month sa ilalim ng Presidential Proclamation 273 noong 2002 na layong pangalagaan at protektahan ang mga tamaraw. Critically endangered ang mga Tamaraw dahil sa nauubos nang populasyon nito, ayon sa International Union for Conservation of Nature (IUCN).Ilan sa banta sa kanilang populasyon ang hunting, poaching, mga sakit, at ang pagkawala o pagkasira ng kanilang natural na tirahan.Tumutulong din sa conservation efforts ang Far Eastern University (FEU)--na mascot ang tamaraw–para maprotektahan at mapangalagaan ang mga hayop na ito.

